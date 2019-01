El baile en escuela China que causa furor en todo el mundo

Los alumnos de la Escuela Primaria Xiguan, en la provincia china de Shanxi, se han vuelto virales a nivel mundial.

Pero no solo los alumnos. A la par está el director de dicha escuela por ser quien predica con el ejemplo.

En esta escuela hacen ejercicio todas las mañanas en el patio de la institución bailando ‘shuffle dance’ al ritmo de música que gusta a todos o una gran mayoría.

This video of a Chinese school principal teaching students a shuffle dance has taken the internet by storm. pic.twitter.com/6x6mp6BIkb