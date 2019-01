“El Chapo” Guzmán le envió un mensaje a Kate del Castillo

La actriz Kate del Castillo declaró que el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán le había hecho saber que no estaba obligada a testificar en el juicio en su contra en Nueva York, por lo que la mexicana radicada en Estados Unidos dijo sentirse aliviada de recibir estas noticias.

La protagonista de “La Reina del Sur” afirmó, que no se arrepiente de la reunión que tuvo con él en el 2015, en compañía del actor Sean Penn, cuya visita provocó que la actriz no pudiera trabajar ni visitar su país natal durante más de tres años.

Kate reconoció que se siente tranquila al saber que “El Chapo” no tenían nada en su contra después de que en su momento las autoridades mexicanas señalaron que el encuentro ayudó a capturarlo.

“Me movió porque de alguna manera en mi corazón yo sabía, porque estas personas lo saben todo e igual le deseo lo mejor porque yo no tengo más que agradecimiento, ya que tuvo la confianza de darme los derechos de su vida, de aceptarme con mis ‘amigos’ en este lugar y no me tocó un pelo, me cuidó en ese sentido y eso para mi es algo importante”, reconoció la actriz.

“Imagínate el peligro en el que me puso, es increíble yo veía eso y sólo dije Dios mío que mis papás amanezcan vivos”, añadió al recordar el momento en el que se dio a conocer que gracias a esta reunión habían podido encontrar a Guzmán

La actriz sostiene que en el juicio se aclaró que Sean Penn “los ayudó a agarrarlo, nunca en mi vida me imaginé que me iba a traicionar de esa manera y que iba a poner en riesgo mi vida y la de todos los que íbamos. Que Dios lo cuide que lo va a necesitar”.

