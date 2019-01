El increíble talento escondido de la nueva Miss Universo

Hace pocas semanas se llevó a cabo el Miss Universo 2018 en Tailandia en donde la modelo filipina Catriona Gray logró quedarse con la corona.



Como era de esperar los cibernautas han comenzado a indagar más sobre la vida de la joven y han viralizando los videos que grabó en 2012 interpretando conocidos temas.

El talento poco conocido de Catriona Gray la está haciendo popular en YouTube, ya que sus videos cantando temas de Adele, Rihanna y Coldplay se han llenado de visitas



Entre las grabaciones se le puede escuchar interpretar el tema ‘Set Fire to the rain’ de la británica Adele.

Catriona Gray, fue estudiante del Trinity Anglican School en Cairns (Queensland-Australia) y más tarde obtuvo su Certificado de Maestría en Music Theory de Berklee College of Music en Boston, Massachusetts.



Catriona Gray también ha interpretado temas como Breaking the Law Cover, de Emeli Sande; Stay de Rihanna; Promise this de Cheryl Cole y Every teardrop is a waterfall de Coldplay.