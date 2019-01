El Nacional intenta fichar dos delanteros

El Nacional trabaja en silencio su pretemporada.

Sin demasiadas novedades, el club dirigido por Marcelo Zuleta va tratando de conjugar lo mejor posible su plantilla. De momento, las prioridades del entrenador es que la directiva le encuentre tres futbolistas de vocación ofensiva: un extremo con oficio y dos delanteros.

La búsqueda iría bien, pues los Puros Criollos ya tendrían tres futbolistas con esos perfiles en conversaciones y bien encaminados para cerrar los tratos.

Mientras tanto, los rumores van y vienen. Los experimentados Robert Burbano y Joffre Guerrón no entran en los planes del club. Frickson Erazo y Marlon De Jesús se encuentran en espera. Jorge Guagua no disgusta. Osbaldo Lastra no entra en los planes.

Además, más de una decena de futbolistas se encuentran a prueba, muchos de ellos en posición de zagueros centrales, Zuleta decidirá su destino hasta el fin de semana, pues el lunes quedaría todo definido y la lista de pretemporada sería finalmente publicada en canales oficiales.

Hasta tanto, los chequeos médicos continúan. Por las tardes para no afectar la agenda de entrenamientos, en tandas se acercan los futbolistas al sitio designado por la dirigencia para realizarse las pruebas físicas que los acrediten en condiciones para competir.

Luego de aquellos vendrán varios partidos amistosos, la presentación oficial y el debut en el torneo local que será el próximo 9 de febrero en la cancha del Estadio Monumental contra Barcelona Sporting Club de Guillermo Almada. / API