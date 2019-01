Emús son capturados tras fugarse de una isla en Texas

View this post on Instagram

¡TE QUEREMOS ESCUCHAR!🎤No te quedes sin participar en el Gran #casting de Quiero cantar contigo este SÁBADO 2 de FEBRERO. Lugar: Teleamazonas #Quito (Brasil y Granda centeno) Hora: desde las 9:00am hasta 4:00pm. . . . Para más información sigue todas nuestras cuentas oficiales: Instagram: @qccecuador Facebook: quierocantarcontigo Twitter:@qccecuador ¡Te esperamos! #television #producción #teleamazonas #quiteños #chullaquiteño #canto #competencia #show #canciones #ecuador #concurso #concursos #baile #musica #quitoecuador #quitocity