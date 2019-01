Especialistas afirman que hay un lado oscuro en el #10YearChallenge

Si llegaste a esta información es porque eres parte del internet y redes sociales. De manera que lo más seguro es que tú también te uniste al #10YearChallenge, aquel desafío que te invita a subir imágenes tuyas, una actual y una de hace 10 años.

Pero más allá de lucir bien, mal, un poco más avejentado o con muchos cambios, los grupos conspiracionales y expertos en tecnología ya están hablando de lo que llaman “la verdadera intención de este reto”.

Según Kate O´Neill, especialista en tecnología, este reto podría tener un lado oscuro, muy oscuro, tal como comentó a la revista Wired.

Y es que para O´Neill cabe la posibilidad de “entrenar un algoritmo de reconocimiento facial, basado en rasgos relacionados con la edad, más específicamente en la progresión de la edad”.

Pero va más allá, afirma que se podría generar un algoritmo de cómo se ve una persona a medida que envejece, basado en un amplio y riguroso número de datos de caras tomadas en un intervalo de tiempo exacto, tal como los 10 años que propone el desafío.

Ya alejado un poco del tema conspirativo, O´Neill hace la advertencia de estar más atentos a los contenidos que se crea y comparte en redes sociales.

“Debemos estar más atentos a aquellos usos de la información que proporcionamos en las redes, ya que las empresas que usan ese material están lejos de ser inocentes”, puntualizó.

Me 10 years ago: probably would have played along with the profile picture aging meme going around on Facebook and Instagram

Me now: ponders how all this data could be mined to train facial recognition algorithms on age progression and age recognition— Kate O’Neill (@kateo) 12 de enero de 2019

Twitter @kateo