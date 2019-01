Huawei asegura que su negocio sigue creciendo pese a “presiones políticas”

Un alto cargo de la compañía tecnológica china Huawei aseguró este jueves que su negocio “sigue yendo bien” pese a que “algunos políticos” les quieren “frenar con su ruido y sus presiones”, en referencia a las polémicas en las que se ha visto sumida la empresa en los últimos tiempos.



El consejero delegado del grupo de negocios de consumo de Huawei, Richard Yu, se expresó en estos términos durante un encuentro con la prensa internacional en el que participó Efe, celebrado en su Centro de Investigación y Desarrollo en Pekín.



No obstante, Yu reconoció que están preocupados por el impacto a corto plazo de la situación.



“No tenemos ningún problema de seguridad ni de protección de la privacidad. Tenemos la mejor y más estricta protección, siguiendo los estándares de la Unión Europea y globales”, aseguró el directivo.



“Haremos todo lo que podamos para dar la mejor protección de seguridad y privacidad a nuestros clientes”, insistió Yu.



Preguntado acerca de si Huawei ha recibido órdenes del Gobierno chino para instalar “puertas traseras” en sus dispositivos, Yu lo negó: “Nunca haríamos algo que pudiera dañar los intereses de nuestros clientes”.



“Desde nuestra fundación -apuntó el directivo-, nunca hemos recibido ninguna petición similar, y nos negamos a hacer este tipo de cosas”.



El representante de la empresa apuntó que algunos políticos “intentan generar ruido” para que afecte a su negocio, pero defendió que, incluso en países -como Reino Unido o Alemania- donde se ha puesto en duda la seguridad de sus dispositivos, les “está yendo muy bien”.



“Seguimos siendo líderes del sector. Todas las telefónicas del mundo nos quieren, incluidas las de EEUU, porque nuestra innovación, nuestra tecnología y nuestros productos son los mejores”, presumió.



Estas dudas sobre seguridad no supondrán un escollo para lanzar los nuevos productos con capacidad para funcionar en redes de quinta generación (5G) “a nivel global”, apuntó Yu.



En los últimos meses, varios países occidentales han mostrado sus reservas respecto a la expansión de Huawei y su sensible participación en la creación de las redes mundiales de telecomunicaciones 5G, unas sospechas que Pekín considera infundadas.



El pasado septiembre, el Gobierno australiano vetó a Huawei y a ZTE (otra gran empresa de telecomunicaciones china) de la construcción de la red nacional de 5G por “razones de seguridad” y por la “dependencia” de ambas empresas del Ejecutivo chino.



El FBI estadounidense advirtió en 2018 de que el Gobierno de China podría estar espiando a ciudadanos de EEUU que usan teléfonos inteligentes fabricados por la compañía Huawei.

