Jasmine Lennard, ex de Cristiano, sostiene que el futbolista es un “psicópata”

Jasmine Lennard es una modelo y actriz británica quien fue pareja sentimental del astro de la Juventus, Cristiano Ronaldo, y que hizo una revelación sobre el futbolista.

Lennard, quien fue novia de Cristiano en 2010, reveló que el futbolista la amenazó y la hostigo incluso con detectives privados para que la persiguieran.

“[Ronaldo] me dijo que si salía con alguien más, o si salía de mi casa, me secuestrarían y me cortarían el cuerpo en pedazos, lo meterían en una bolsa y lo tirarían a un río (…) Es un psicópata”, afirmó Lennard.

La modelo dice tener las pruebas que demostrarían el maltr5ato al que era sometida por Cristiano y no dudó en expresar su apoyo a Kathryn Mayorga, quien denunció al portugués por violación.

“Nadie tiene idea de cómo es realmente… Si tuvieran idea, estarían horrorizados. Ya no me siento más y observo… mientras que él emplea equipos de relaciones públicas y abogados e investigadores para acosar, acechar, asustar y reprimir a Kathryn Mayorga. Voy a hacer todo lo que pueda para ayudarla”, dijo Lennard.

La modelo decidió hacer todo público en su cuenta de Twitter luego de ver un documental sobre la violencia y abuso en las parejas.

Fuente: RT