Jennifer Aniston besó en la boca a Sandra Bullock

La actriz estadounidense, Jennifer Aniston, se encuentra de gira promocionando su nueva comedia Dumplin, una película de Netflix. Su última entrevista fue interrumpida de manera inesperada por una oscarizada actriz a la que Aniston recibió con un cariñoso beso en la boca.

Como si se tratara de una camarera, Sandra Bullock apareció en escena y se coló en medio del set del programa cargando una bandeja con margaritas. Aniston, que respondía en ese momento a las preguntas de la periodista, se muestra realmente sorprendida al percatarse de la identidad de la mesera.

Pero para sorpresa la que se llevó Dolly Parton, sentada junto a Jennifer Aniston. La cantante de country, que acudió la entrevista al formar parte de la banda sonora de Dumplin, no reconoció de inmediato a la camarera. Hasta que no estuvo muy cerca, Parton no se dio cuenta de que la mujer que portaba las bebidas era Sandra Bullock.

“¡Oh, eres tú!” exclamó la cantante señalándola con una risa nerviosa, prueba de que nada era premeditado.

Cuando Bullock se disponía a repartir los margaritas entre las asistentes, Aniston la mira y le da un beso corto en la boca, de manera cariñosa. El gesto, ha hecho que el video se vuelva viral.

Al igual Aniston, Sandra Bullock estrenó recientemente su último trabajo, el largometraje de suspense Bird Box, de Netflix. Todo un éxito que rompió un récord de reproducciones, con más de 45 millones de visitas en solo una semana, según apuntó la plataforma de contenidos audiovisuales.

A pesar de las espectaculares cifras que el filme de Sandra Bullock ha generado, la producción también se ha visto envuelta en polémica. Bajo el hashtag #BirdBoxChallenge, ha surgido un nuevo reto en la red que consiste en emular a los personajes de la ficción: los usuarios se vendan los ojos y llevan a cabo todo tipo de actividades, algunas incluso en medio del bosque.

Ante el creciente número de videos que han surgido en este nuevo reto viral, que se ha convertido en trending topic en twitter, Netflix ha emitido un comunicado en el que pide que cesen estos descabellados desafíos, que suelen terminar en tropiezos y graves caídas.

Fuente: Infobae.com