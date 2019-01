Jinete salva una carrera casi perdida

El jinete irlandés Michael Sweeney fue lanzado del lomo de su caballo y tuvo que aferrarse al equino para no caer al piso.

El momento fue grabado en video y se ve cómo Sweeney se restablece en su posición de control sobre el animal y se recupera a tal punto que logró ganar la carrera.

Según RT, ” Sweeney se agarró al animal con fuerza a pesar de las dificultades hasta recuperar el control total sobre su lomo, justo antes de rebasar a su adversario y entrar en la meta en primer lugar, informaron medios locales”.

NEVER GIVE UP: Jockey is launched headfirst over the front of his horse but somehow manages to cling on and make an incredible recovery before going on to win the race. https://t.co/U4IX5heGQV pic.twitter.com/BZWmSvxZuN