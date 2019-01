Juez niega solicitud de Spacey para no comparacer

El exastro de “House of Cards” Kevin Spacey deberá presentarse en una corte de Massachusetts por acusaciones de que manoseó a un joven en 2016, dictó un juez el lunes.

El actor de 59 años galardonado con dos premios Oscar había argumentado que debía ser excusado de presentarse a su lectura formal de cargos el 7 de enero en el tribunal de distrito de Nantucket pues su presencia “amplificaría la publicidad negativa que ya se ha generado en relación con este caso”. Pero el juez Thomas Barrett negó la solicitud de Spacey.

Spacey ha dicho que se declarará inocente de los cargos de abuso sexual y agresión.

Las acusaciones fueron señaladas por primera vez en noviembre de 2017 cuando la expresentadora de televisión en Boston Heather Unruh dijo a reporteros que Spacey había manoseado a su hijo adolescente durante un encuentro casual en el concurrido bar de un restaurante de Nantucket.

La abogada de Spacey, Juliane Balliro, había señalado que su presencia en la corte solo “aumentará el interés perjudicial de los medios en el caso” y el riesgo de contaminar al jurado.

Ni Spacey ni sus abogados han abordado la acusación en declaraciones públicas, pero el actor publicó un video la semana pasada con un tono parecido a Frank Underwoood, su personaje en la serie “House of Cards” de Netflix, en el que dijo “definitivamente no voy a pagar el precio de algo que no hice”.

Se enviaron correos a los abogados de Spacey y a la oficina del fiscal del distrito que lleva el caso.