La hermana de Thelma Fardin rompe el silencio

Mientras que Thelma Fardín sigue adelante la denuncia por violación contra Juan Darthés, la hermana de la actriz dice que miente y tiene problemas psicológicos.

Ningún familiar de la actriz de Patito Feo había salido a hablar públicamente sobre el caso, hasta ahora que Carla Lescano habló con un medio de comunicación, y no precisamente para apoyarla sino para señalar que se trata de un montaje.

“Quiero estar al margen de esto pero tampoco quiero que mientan (…) Thelma es una chica que tiene bastantes problemas psiquiátricos y psicológicos. Llamó a mi mamá 20 veces diciendo que se iba a suicidar. Ella hubiese contado esto mucho tiempo antes si fuera verdad; está claro que es una mentira”, dijo Carla, hermana por parte materna de Thelma, en conversación con el programa radial del periodista Mario Thibault, reseñada por el canal TN.

“No sé si hubo alguna situación porque Darthés me dejó sin argumentos cuando salió a decir que ella fue la que lo avanzó. Pero estoy segura de que no la violó”, agregó.

A mediados de diciembre de 2018, Thelma Fardín hizo público que denunció penalmente a Juan Darthés en Nicaragua por haberla violado en 2009 mientras se encontraban de gira en ese país por la telenovela.

La joven reveló que desde los 12 años vive con una tía por orden judicial luego de haber sido víctima de una violación: “A mí me pasó de verdad, pasé por 800 pericias médicas, me revisaron hasta las uñas de los pies. Ahora parece que la moda es ‘salgo y digo que me violaron hace 10 años y está buenísimo'”.

¿Tú qué opinas? ¿Quién dice la verdad?

Fuente: E! Latino