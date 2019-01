La muerte de Julen, el niño español que cayó a un pozo entra en fase de investigación

Tras el trágico desenlace, las circunstancias de la caída de Julen, el niño español de dos años que murió el pasado 13 de enero al precipitarse al interior de un profundo y estrecho pozo, centran este sábado el interés de autoridades policiales y judiciales.



El cuerpo sin vida del pequeño fue encontrado por los equipos de rescate cubierto de tierra a 71 metros de profundidad, según los primeros datos oficiales dados a conocer.



Una vez rescatado, “ahora se inicia la investigación” de todas las circunstancias de este “trágico suceso” y, sobre la existencia de algún tipo de negligencia en la caída del niño al pozo, indicó en Madrid el ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska.



Esa circunstancia, dijo, “la concretará la autoridad judicial competente”, ya que aún no hay elementos “suficientemente contrastados para llegar a una conclusión”.



Por su parte, el subdelegado del Gobierno en la región española de Andalucía (sur), Alfonso Rodríguez Gómez, explicó, además, que, por la postura en la que fue localizado, el niño cayó al pozo de forma “rápida y libre”.



El cadáver del pequeño fue hallado de madrugada, sobre la 01.25 horas (00.25 GMT), después de casi trece días de intensa búsqueda, en los que un equipo de 300 personas han llevado a cabo contrarreloj una colosal obra de ingeniería civil inédita en España.



Desde el pasado 13 de enero el niño se encontraba atrapado en un túnel de 25 centímetros de diámetro y 107 metros de profundidad perforado para realizar sondeos de agua, en la localidad de Totalán, en la provincia andaluza de Málaga.



Rodríguez Gómez avanzó que este sábado se conocerán los primeros datos de la autopsia que se trasladarán a la magistrada que instruye el caso.



Una de las tesis mas probables es que, en la propia caída, se fuera desprendiendo tierra procedente de las paredes del pozo, “muy imperfectas, muy arenosas”, precisó.



También indicó que existen “diversas teorías” respecto al “tapón” encontrado en el pozo, pero que todavía no hay ninguna certeza y que el aire que pudiera existir en esa zona era el que hubiera entre los pies y la cabeza del niño.



Rodríguez Gómez destacó además que todos los trabajos han estado basados en la tesis de que Julen estaba en el pozo y en la cota en la que finalmente ha sido encontrado.



El dispositivo, dijo, trabajó, para llegar “lo antes posible” y “con urgencia” al menor, pero con “mucha delicadeza” para no generar más daño del que ya pudiera tener.



Aseguró, además, hoy tener la certeza de que se ha hecho “todo lo humana y técnicamente posible” en las tareas de rescate del niño que definió como una “misión colosal”.



Por eso, agradeció el trabajo a todos los integrantes del dispositivo y lamentó el triste final de una “carrera de obstáculos” en la que la montaña, en la que se han movido 85.000 toneladas de tierra, “parecía que se defendía”.



“Queremos estar cerca de la familia, de los padres, su dolor es nuestro dolor, su tristeza es nuestra tristeza”, dijo Rodríguez Gómez.



También hizo un llamamiento a todas aquellas personas que tengan un pozo ilegal en España a que lo sellen para que “no vuelva a suceder” una tragedia como la del pequeño Julen.



Igualmente informó de que se ha procedido a tapar el pozo con una lámina de acero de 600 kilogramos y que la intención es poder sellarlo junto al túnel vertical excavado para el rescate cuando la autoridad judicial lo autorice.



El rescate del pequeño Julen ha mantenido en vilo a toda España, volcada en arropar a los padres y familiares del niño, en especial los vecinos de Totalán.



El matrimonio sufrió hace dos años la pérdida de otro hijo, de tres años, de muerte súbita.



Tras el fatal desenlace comenzaron a conocerse las primeras reacciones, entre ellas la de la Casa del Rey de España, que expresó su “dolor más profundo” y su “más sentido pésame” a toda la familia de Julen.

Fuente: EFE