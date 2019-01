La ortografía delata si eres bueno en la cama o no

¿Alguna vez has conocido a un hombre que cumple tus expectativas físicamente, pero cuyos mensajes de texto están plagados de errores ortográficos? Para muchas personas, ese pequeño detalle arruina la belleza de la persona, pues está comprobado que la ortografía define qué tan atractiva es la persona en la cama.

Un portal de citas entrevistó a 9.000 personas y la conclusión fue que no importa qué tan ardiente sea un mensaje: cuando tiene errores ortográficos la persona receptora del mensaje ya no querrá responder más. “El sexting no es excitante cuando está mal escrito”

La encuesta revelaba que las que menos toleran los errores ortográficos son las mujeres. El 65% de ellas afirma que no tendrían sexo con alguien que escribe mal. “Mientras mejor escriban y mejor jueguen con las palabras, mayor es el deseo”.

Una conocida sexóloga, Nayara Malnero, asegura firmemente que la relevancia de escribir bien es cada vez mayor, pues cada vez más nos comunicamos por mensajes de texto. En otra época las personas nos enfocábamos principalmente en el aspecto físico, en la forma de vestir o en el olor, pero ahora los mensajes son los que nos dan la primera impresión.

La experta asegura: “Buscamos gente que sea culta, a la que podamos admirar; y si la otra persona tiene una mala ortografía, ya nos está diciendo mucho de sí misma. Es por ello que en estos casos el desinterés sexual aumenta exponencialmente según el número de faltas de ortografía”.

Fuente: Nueva Mujer