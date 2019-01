La reacción de Angelina Jolie tras enterarse de la supuesta relación entre Brad Pitt y Charlize Theron

Brad Pitt y Charlize Theron remecieron Hollywood con los rumores de su presunto romance. Ante ello, muchos esperaban el pronunciamiento de Angelina Jolie.

Según reveló el portal de noticias HollywoodLife.com, la reacción no habría sido nada buena, ya que la actriz de ‘Maléfica’ estaría “triste y molesta”, principalmente porque Charlize Theron no es una persona de su agrado.

“Angelina nunca ha sido demasiado afectuosa con Charlize. Ella está molesta de que Brad haya buscado una relación con alguien que él sabe que no le gusta a su ex esposa”, comentó la fuente del citado medio, quien aseguró que los rumores han provocado que la molestia en ella vaya en aumento.

“Siente que esa relación sería una especie de traición. No le gusta y espera que no sea verdad”, afirmó la misma fuente para el portal de noticias de famosos; sin embargo, también aseveró que por ahora solo se trata de un fuerte rumor que ha llegado a todos los medios a nivel mundial, pero aún no hay nada confirmado.

Por su parte, la revista People afirmó que hasta el momento no hay información verás sobre la relación y todo se trataría de especulaciones.

Fuente: larepublica.pe