Las espectaculares imágenes que ha dejado la ola de frío polar

La ola de frío extremo que azota la región del medio oeste de Estados Unidos, con temperaturas más gélidas que las del Polo Sur o Alaska, ha paralizado las principales ciudades de esta región y dejado un saldo provisional de al menos una decena de muertes relacionadas con la tormenta.

Las bajas temperaturas, que alcanzaron los 37 grados bajo cero en Bemidji, en el estado de Minesota, se vieron agravadas por un viento que llevaba la sensación térmica a los 50 bajo cero en la vecina ciudad de Duluth, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Como comparación, en Anchorage (Alaska), la temperatura mínima prevista para este miércoles es de 21 grados bajo cero, mientras que en la estación científica estadounidense Amundsen-Scott, situada muy cerca del Polo Sur geográfico, la mínima es de 23 grados negativos.

Estas condiciones meteorológicas dejaron las calles prácticamente vacías al obligar a la mayoría de las personas a permanecer en sus casas para protegerse del peligro de congelación inmediata.

Las gélidas temperaturas han llevado a las autoridades a declarar el estado de emergencia y a cancelar cientos de vuelos. Estas son algunas de las imágenes que deja la jornada:

Aerial footage shows the view of the Chicago River as the city experiences brutally cold temperatures—and could see a wind chill of 50 below zero on Wednesday. https://t.co/ccrTwwfdf4 pic.twitter.com/Xr0bawX4Nt