Lasso pide a Moreno no enviar delegación a ceremonia de Maduro

Guillermo Lasso, líder del movimiento opositor Creando Oportunidades (CREO), pidió este sábado al jefe de Estado, Lenín Moreno, que no envíe una delegación a Venezuela el próximo jueves, cuando Nicolás Maduro jurará de nuevo como presidente.



Lasso insistió en que “en homenaje a los principios democráticos y republicanos que deben prevalecer en el siglo 21 en todos los Estados del mundo, Ecuador debe formar parte de los países del Grupo de Lima”.



“Pero ya que no lo es solicitamos al Presidente Lenin y a su Canciller (José Valencia) que no envíen a ninguna delegación ecuatoriana a Venezuela el 10 de enero próximo”, escribió el político de centroderecha en su cuenta de Twitter.



Justificó su pedido “para evitar con nuestra presencia legitimar un acto inconstitucional mediante el cual quiere tomar el poder por un periodo más el dictador Maduro. Este será un gesto de respaldo al sufrido pueblo venezolano”.



El viernes, los países americanos que conforman el Grupo de Lima, a excepción de México, anunciaron que “no reconocerán” un nuevo Gobierno de Maduro, a quien instaron desde la capital peruana a “no asumir” un nuevo mandato, que es producto de un proceso electoral al que calificaron de “ilegítimo”.



Exhortaron a Maduro a que respete las atribuciones de la Asamblea Nacional (Parlamento) y le transfiera, de forma provisional, el Poder Ejecutivo hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas.



En una respuesta inmediata, el Gobierno venezolano reiteró que Maduro jurará de nuevo como presidente el 10 de enero, al tiempo que expresó su “perplejidad ante la extravagante declaración” del Grupo de Lima.



El próximo jueves, Maduro “tomará posesión legítima y constitucional de la Presidencia de la República para el período 2019-2025, en perfecta sintonía, en tiempo y en forma con lo establecido en la Constitución”, dijo al leer un comunicado ante los medios públicos el canciller venezolano, Jorge Arreaza.

Fuente: EFE