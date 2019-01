Maduro envió oferta de diálogo a Trump a través de periodista de Miami

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó a un “diálogo franco” a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en una entrevista exclusiva realizada por la periodista y excandidata al Congreso de Estados Unidos María Elvira Salazar.



“Sé que somos dos personas y países diferentes, pero estamos en el mismo hemisferio. Más pronto que tarde estamos obligados a entendernos”, señaló Maduro en la entrevista realizada por Salazar para la cadena Fox, que está siendo transmitida en partes por el canal 23 de Univisión.



Maduro se pregunta en la entrevista si no es posible que Estados Unidos tenga “una relación con Venezuela y América Latina que sea de trabajo, cooperación y respeto” y opina que Trump ha heredado “errores de las administraciones anteriores, incluyendo de (Barack Obama, en la política exterior” hacia la región.



“Todos estos temas podemos hablarlos, ojalá se diera la oportunidad de un diálogo franco para que veamos que no somos lo que dicen sus informes. Somos gente con la que se puede hablar y negociar”, aseveró en su mensaje a Trump.



Incluso invitó al secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, a visitar Venezuela. “Está invitado desde ya, cuando quiera venir lo recibo y le doy la mano”, señaló.



La legitimidad de Maduro como mandatario está cuestionada por la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos y varios países latinoamericanos, debido a que su nuevo mandato, que asumió el 10 de enero, emanó de unas elecciones sin participación de la oposición.



“La OEA es una organización totalmente desprestigiada, deslegitimada”, “es pasado y el comunicado que aprobaron un puñado de países sobre Venezuela la desprestigia cada vez más”, dijo.



Sobre la UE subrayó que “el conflicto de criterio tiene que manejarse en base al respeto, pero la Unión Europea pretende gobernar y darle órdenes a Venezuela”.



A pesar de los cuestionamientos a su legitimidad, Maduro dijo sentirse “bien”, porque va “por el camino correcto de la historia”, y opinó que el mundo ahora es “pluripolar” y hay que abrir paso a las potencias emergentes de África y Asia.



“Tuvimos representación oficial de todos los embajadores de Naciones Unidas, del Vaticano, entre otros”, añadió sin hacer referencia a las múltiples ausencias diplomáticas que se registraron en su acto de investidura.



Sobre la oposición, y ante la pregunta de la periodista respecto a que los medios tradicionales están en manos del oficialismo, el presidente señaló que la oposición tiene más acceso a las redes sociales que él mismo.



“Hay una caricatura que hacen de Venezuela en el mundo”, pero en la “Venezuela de verdad” la oposición “está en las calles, con su liderazgo, sus políticas”, dijo en un nuevo segmento emitido este viernes por la cadena hispana.



Respecto a Leopoldo López, líder de la oposición que se encuentra en arresto domiciliario, dijo que en Venezuela, según las encuestas de los últimos dos años, “como líder no existe” y además “está pagando una pena del órgano de Justicia venezolano y debe completar los lapsos de esa pena”.



El senador republicano estadounidense Marco Rubio emitió un comunicado sobre la entrevista con el “dictador” venezolano Nicolás Maduro, en el que subraya que “lo único que queda por negociar es su salida inmediata del poder”.



“Maduro quiere una reunión con el presidente Trump para intentar revertir el creciente descontento que enfrenta dentro de la élite de su régimen. En repetidas ocasiones ha usado las negociaciones para ganar tiempo y consolidar su poder”, subrayó Rubio.



El senador de origen cubano, como lo es la periodista Salazar, que en las elecciones del 6 de noviembre compitió sin éxito por un puesto de representante por Florida, afirmó que debe dejar el poder para que “el gobierno legítimo de Venezuela pueda comenzar la reconstrucción del país, el cual Maduro ha destruido”.



Rubio considera que el Gobierno legítimo de Venezuela recae ahora en la Asamblea Nacional presidida por el diputado Juan Guaidó, que surgió de unas elecciones democráticas y está controlada por la oposición.

