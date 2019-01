México mantiene su postura sobre Venezuela y sigue reconociendo a Maduro

El Gobierno del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, mantiene su postura sobre Venezuela y sigue reconociendo a Nicolás Maduro como el legítimo presidente del país suramericano, informó este miércoles a Efe el vocero de la Presidencia de México, Jesús Ramírez Cuevas.

“No hay cambios de postura, y esto implica que México sigue reconociendo como presidente a Nicolás Maduro. Él es el presidente democráticamente electo”, explicó en breves declaraciones.

El presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, se adjudicó este miércoles las competencias del Ejecutivo en el marco de lo que llamó la lucha en contra de la “usurpación” de la Presidencia por parte de Nicolás Maduro, al que considera “ilegítimo”.

Una decisión que han reconocido, hasta el momento, países como Estados Unidos, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y Canadá.

Desde el arribo a la Presidencia el 1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador aseguró que, en relaciones exteriores, mantendrá el principio de no intervención.

Con base en este principio, México no firmó a inicios de enero una declaración del Grupo de Lima en el que los países miembros acordaron no reconocer la “legitimidad” de un nuevo Gobierno de Nicolás Maduro y lo instaron a no efectuar la asunción del mando el 10 de enero próximo.

“Nosotros no nos inmiscuimos en asuntos internos de otros países porque no queremos que otros Gobiernos, otros países, se entrometan en los asuntos que solo corresponden a los mexicanos”, dijo el líder izquierdista el 5 de enero, alegando que el país “se rige bajo los principios de “no intervención y autodeterminación de los pueblos”.

En este sentido, el coordinador de Comunicación Social reiteró este miércoles que “como hay una disputa sobre la legitimidad del Gobierno, nosotros no nos metemos”.

En redes sociales, el principal partido de la oposición mexicana, el conservador Partido Acción Nacional (PAN), apuntó: “Hoy Venezuela salió a las calles y levantó la voz una vez más. Todo nuestro apoyo a Guaidó, presidente interino de Venezuela. ¡Fuera la dictadura!”. EFE