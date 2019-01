Modric: “No podemos tener una cagada cada partido”

El centrocampista croata del Real Madrid Luka Modric dijo que su equipo, que perdió 0-2 con la Real Sociedad, no puede “tener una cagada cada partido” y que su principal problema es “la falta de gol y la concentración”.



“No podemos tener una cagada cada partido, nos falta concentración y gol. ¿Fichajes como solución? Hay gente que lo decide. El balón no entra y antes sí entraba. Tenemos que ser más contundentes delante del portero. Nuestro problema es falta de gol, concentración a principio del partido y unidad en el campo”, afirmó.



“El entrenador (Santiago Solari) está haciendo buen trabajo, pero, claro, no puede meter los goles, prepara bien los encuentros, tiene ilusión, luego estamos nosotros en el campo que tenemos que hacerlo mejor”, declaró.



Modric se mostró muy autocrítico: “Hay jugadores que no están rindiendo a su mejor nivel, también hablo por mí. Hay razones de lo que está pasando, tenemos que ver cuáles son y asumir responsabilidades, tener más unidad en el campo. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos y mejorar. Ir partido a partido subiendo nuestro nivel de juego”.



Además, el croata valoró la acción de Rulli con Vinicius en la que se pidió penalti sobre el brasileño: “Los árbitros españoles no interpretan bien el VAR. El árbitro me ha dicho que no era penalti a Vinicius porque se lo dijo el VAR”.

Fuente: EFE