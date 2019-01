Moreno: Ecuador abrió las puertas a venezolanos pero no sacrificará seguridad

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ha reaccionado ante el brutal feminicidio de una mujer por parte de un agresor venezolano y asegurado que su país ha abierto las puertas a la migración procedente de Venezuela, pero que no sacrificará la seguridad de nadie.



“Les hemos abierto las puertas, pero no sacrificaremos la seguridad de nadie”, menciona un comunicado colgado este domingo en el perfil oficial del presidente bajo el título de “¡Todos somos Diana!”, nombre de la víctima del feminicidio.



El mandatario, que ayer viajó a Suiza donde el lunes tiene previsto iniciar una agenda oficial y participar en el Foro Económico Mundial de Davos, aseguró que “Ecuador es y será un país de paz. No permitiré que ningún antisocial nos la arrebate”.

Añadió que “la integridad de nuestras madres, hijas y compañeras” es su prioridad y anunció que ha dispuesto la conformación inmediata de brigadas para controlar la situación legal de los migrantes venezolanos en las calles, lugares de trabajo y en la frontera.



Moreno avanzó que desde el Gobierno se analiza “la posibilidad de crear un permiso especial de ingreso al país” para los migrantes.



Las asociaciones de venezolanos en el país han pedido a la población no generalizar, evitar llevar a cabo actos de represalia, así como rebajar el tono en las redes sociales, y a las autoridades solicitaron protección especial.



El trágico suceso, ocurrido anoche en plena calle y grabado, ha provocado consternación ante la aparente inacción de varios agentes del orden que acudieron al lugar de los hechos y que solo se acercaron al agresor una vez que asestó varias puñaladas a su víctima.



Moreno indicó en su comunicado que es un deber de la Policía actuar duramente contra la delincuencia y el crimen, lucha que dijo respaldar.



“Aplicaremos todo el peso de la ley a quienes no hicieron nada ante la violencia, la injusticia y el ejercicio criminal del poder”, concluyó.

Fuente: EFE