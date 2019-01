Opositores califican las primarias en Bolivia de atentado y ridículo mundial

Las primarias que este domingo celebra por primera vez Bolivia son un “atentado a la democracia” y un “ridículo mundial”, según lideres opositores contrarios a esta votación, respaldada sin embargo por el oficialismo.



El candidato de la alianza Bolivia Dice No, el senador Óscar Ortiz, criticó que “no son las primarias de la democracia boliviana, son las primarias del MAS”, el gubernamental Movimiento al Socialismo del presidente del país, Evo Morales.



Ortiz, en un mensaje en redes sociales, advirtió de que el oficialismo busca con esta votación legitimar la candidatura de Morales para un cuarto mandato, considerada ilegal por la oposición.



El senador recordó que en 2016 el MAS perdió un referéndum en el que pretendía eliminar el límite constitucional de dos mandatos seguidos “y ese resultado se debe respetar”.



“Millones de ciudadanos hoy miran indignados”, aseveró, porque los oficialistas “no respetan la Constitución, no respetan el voto del pueblo”.



El candidato denunció que en Bolivia los tribunales “se vuelven cómplices de un atentado contra la democracia”.



El Tribunal Electoral de Bolivia habilitó la candidatura de Morales al considerar que sobre la Constitución y el referéndum prevalece un fallo del Tribunal Constitucional del país, que en 2007 estableció el derecho a la reelección indefinida.



El Constitucional ya avaló para un tercer periodo a Evo Morales, en el poder desde 2006, al entender que el primero no contaba porque en 2009 Bolivia se refundó de República a Estado Plurinacional.



Ortiz concluyó que los delegados de su candidatura estarán “tomando nota de cualquier manipulación” en las mesas de votación, a las que acuden porque incluso les “amenazaron” si no lo hacían.



Por su parte, el candidato de Unidad Cívica Solidaridad, el exvicepresidente boliviano Víctor Hugo Cárdenas, aseguró en Twitter que este domingo es el “Día de la parodia electoral”.



“Ningún país del mundo, solo Bolivia, comete el grave error de engañar al país con una elección donde el militante no elige, sólo vota”, añadió en referencia a que cada partido solo presenta una candidatura, sin alternativas.



Cárdenas calificó de “show” del oficialismo, “descarado y absurdo”, esta votación “donde los militantes votan pero no eligen” y sentenció que “Bolivia hace el ridículo mundial”.



Las primarias se celebran con el respaldo del oficialismo, que las considera un avance en la democratización interna de los partidos, y el rechazo de la oposición, que denuncia que son solo una maniobra del MAS para avalar una candidatura de Morales que a su juicio es ilegal.



Las mesas de votación abrieron a las 08.00 hora local (12.00 GMT) y están previstas hasta las 16.00 hora local (20.00 GMT), con un censo de 1.715.880 militantes de nueve partidos y alianzas.



Los resultados preliminares se esperan a partir de las 20.30 hora local (00.30 GMT del lunes) y los definitivos en la semana entrante.

Fuente: EFE