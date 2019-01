Ordenan prisión preventiva para mujer que denunció la “trama rusa”

La Justicia rusa ordenó este sábado prisión preventiva para la bielorrusa Nastia Ribka (Anastasia Vashukévich), que hace un año pidió asilo político en Estados Unidos a cambio de información sobre la llamada “trama rusa”.



Ribka, que es acusada de inducir a la prostitución, delito que se castiga en Rusia con seis años de cárcel, tendrá que permanecer en prisión durante 72 horas, según informó el tribunal encargado del caso.



La bielorrusa, que fue detenida el jueves en el aeropuerto de Sheremétevo, adonde llegó tras ser deportada por las autoridades de Tailandia, negó este sábado su culpabilidad.



A su vez, aseguró que no tiene intención de revelar información “comprometedora” sobre el oligarca ruso Oleg Deripaska, actualmente bajo las sanciones de EEUU, al que relacionó hace un año con la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses.



“Ya me harté”, dijo Ribka, la mujer a la que el líder opositor ruso Alexéi Navalni acusó este viernes abiertamente en un tuit de dedicarse a la prostitución.



Las autoridades tailandesas acusaron a Ribka de ofrecer servicios sexuales ilegales, motivo por el que estuvo nueve meses encerrada en una cárcel del país asiático junto a varios ciudadanos rusos y bielorrusos.



La bielorrusa viajó a Tailandia en febrero de 2018 después de que Navalni publicara los resultados de una investigación anticorrupción en la que mencionaba la conexión de Deripaska con la llamada “trama rusa” a través de Paul Manafort, exjefe de campaña del presidente de EEUU, Donald Trump.



El vídeo incluía imágenes de otra grabación, publicada inicialmente en el Instagram de Ribka, que mostraba a Deripaska y a Serguéi Prijodko, viceprimer ministro y exasesor principal del Kremlin en Asuntos Internacionales, navegando por las aguas noruegas en un yate en compañía de la detenida.



Una vez detenida por las autoridades tailandesas por impartir un “curso sexual”, la joven pidió asilo político en EEUU y ofreció a los medios de comunicación norteamericanos información sobre la presunta relación de los rusos con “Manafort, Trump y todos los escándalos en torno a las elecciones de Estados Unidos”.



El diario “The New York Times” informó en su momento que el Departamento de Justicia y el FBI intentaron, entre 2014 y 2016, que Deripaska fuera informante del Gobierno en un intento por obtener información sobre el crimen organizado en Rusia y luego de la interferencia electoral, aunque éste habría declinado la oferta.

