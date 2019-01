Rafael Oyarte se refiere a la elección de la nueva Corte Constitucional

Rafael Oyarte, constitucionalista, habló sobre el proceso de conformación de la nueva Corte Constitucional, durante una entrevista realizada esta mañana en el programa “Los Desayunos de 24 Horas”.

“El proceso ha sido riguroso, ha sido notoria y notablemente rígido. Nosotros nos sometimos al mandato de selección hecho por el Consejo de Participación Ciudadana, valoramos la fase de méritos y luego hemos ido a la fase de oposición en la cual ha habido una prueba escrita muy difícil y también una comparecencia oral que ha tenido sus rigores”, explicó sobre el proceso de selección.

“En este caso tenemos 5 hombres y 4 mujeres. No se aplicó cuota de género, no hubo acción afirmativa. Lo hemos hecho a base de las listas que nos entregó el Presidente de la República, La Asamblea Nacional y la Función de Transparencia”, enfatizó

Añadió además que “Ahora, afortunadamente, en los magistrados a diferencia de lo que ocurría con el ex Tribunal Constitucional ya no hay salas, todo según la Constitución se resuelve en el pleno. Todo depende de si van a volver al sistema, por ejemplo, de fallo corto, porque si siguen haciendo fallos de 40 páginas ‘ileíbles’, no vamos a salir de esto”