Se encienden las alarmas en Liga

Cuando faltan pocos días para iniciar el campeonato del 2019, y mientras se realiza la pretemporada, Esteban Paz hizo sonar las alarmas en Liga con polémicas declaraciones.

El hecho es que el acuerdo entre el Directorio que lidera Guillermo Romero y la Comisión de Fútbol de los albos no se ha firmado, indicó Esteban Paz. Y fue más allá, comentó que habría severas consecuencias de no darse esta firma.

“Realmente nos atan de manos, quiero advertir que no somos irresponsables pero que tampoco podemos poner nuestro patrimonio en la línea. No hablamos de cientos de miles, es mucho más. Y que todavía no tengamos un acuerdo, es vergonzoso, creo que en las próximas horas va a haber una rueda de prensa para comunicar esto a nuestros hinchas”, sostuvo Paz en entrevista con radio La Red (102.1 FM).

“El 31 de enero vence nuestro trabajo y a partir del 1 d febrero el problema que tiene Liga es severo y grande. Al no haber un acuerdo, al desconocerse las inversiones enormes que hemos hecho y los acuerdos que hemos alcanzado y todavía no se define al no convocar a una Asamblea, los auspiciantes no van a firmar un solo acuerdo hasta que esto no se clarifique”, advirtió.

“Nos ponen la soga al cuello, no hay flujo. Ya estamos cansados de dialogar y dialogar y no llegar a un acuerdo. No se ha convocado a una Asamblea (de Socios de LDU) para tratar el tema del convenio entre el Directorio y la Comisión de Fútbol”, agregó Paz.

Reveló que “Hasta el momento no se ha firmado el convenio con los dirigentes del club, nosotros hoy íbamos a firmar un préstamo fuerte para pagar algunas cosas del equipo pero así no se puede”.

“El 1 de febrero espero que tengan (los miembros del Directorio que lidera Guillermo Romero) toda la plata que se necesita para solventar el equipo de fútbol, los auspiciantes no están firmando los contratos hasta que esto no esté claro. Yo ya no me puedo quedar callado. Mi padre (Rodrigo Paz) está cansado de poner su firma y de poner su plata. Ya basta”, dijo un enfático Paz.