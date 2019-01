Setién: “Hemos perdido el partido inmerecidamente”

El entrenador del Real Betis, Quique Setién, afirmó tras la derrota por 1-2 ante el Real Madrid que han “perdido el partido inmerecidamente” porque su equipo, en líneas generales, “controló bien la situación”.



El preparador cántabro, en la sala de prensa del estadio Benito Villamarín, reconoció que les sorprendió la defensa de cinco hombres que dispuso el Real Madrid y que le tuvieron que dar “una vuelta a la alineación antes de salir”, aunque puntualizó que después no tuvieron “excesivos problemas”.



“Hemos enfocado bien el partido, hemos arrancado bien pero hemos cometido errores puntuales que han propiciado contras y desajuste, por lo que llegó el primer gol. En la segunda parte pudimos controlar esto mucho mas y hemos pasado a tener un dominio salvo algunos momentos puntuales”, relató.



Setién lamentó que les “haya faltado la precisión para sacar algo mas en la zona de finalización, pero no era fácil por arriba, con la gente poderosa que tienen”.



El preparador bético, que comentó que la sustitución de Guardado fue por que “tenía una sobrecarga”, también se refirió a la falta de gol de su equipo en lo que va de temporada.



“Ya lo hemos hablado a nivel interno. El club trabaja para mejorar lo que se pueda, pero tampoco es fácil. Si tuviéramos uno o dos jugadores que metieran ocho o diez goles lo mismo estábamos ahora los primeros”, dijo Setién, que también mostró confianza en los delanteros que están “porque ya ha demostrado que pueden marcar goles”.



Sobre potenciar esa zona en el mercado de invierno, el entrenador santanderino precisó que si llega alguien “lo primero que hay que hacer es que alguno tiene que salir, porque es una posición con demasiada gente” y a él no le “gusta tener a nadie con el que no cuente”, dijo.

Fuente: EFE