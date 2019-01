Shaqiri desaparece tras abrazar a Klopp y nadie entiende lo que sucedió

Un insólito pasaje fue captado en cámara cuando, luego del partido de Liverpool, el internacional Xherdan Shaqiri fue a abrazar a su DT Jugrn Klopp.

Hasta ahí todo normal, pero luego del saludo entre jugador y entrenador, la figura de la selección Suiza desapareció, literalmente, y todo quedó captado por la cámara.

Wait.. Did Shaqiri just disappear into Klopp’s coat?! pic.twitter.com/lfANxHOaF8