The Bird Box Challenge: el nuevo reto viral

La nueva película de Netflix “The bird box” ha provocado un nuevo reto viral que consta en hacer cosas cotidianas, con los ojos vendados, como en la película.

“No puedo creer que tenga que decir esto, pero: POR FAVOR, NO SE HAGA DAÑO CON ESTE DESAFÍO. No sabemos cómo comenzó esto, y apreciamos el amor, pero chicos solo tenemos un deseo para 2019 y es que no termines en el hospital debido a los memes”, publicó la empresa estadounidense Netflix a través de su cuenta de Twitter, en medio de su preocupación por el peligro del desafío.

La película trata de una madre, interpretada por Sandra Bullock, quien busca salvar la vida de sus hijos de misteriosas fuerzas extrañas que han provocado suicidios masivos y que está acabando con la población mundial y para seguir con vida debe hacer todo a ciegas.

Muchos han tomado esto con humor, y han decidido unirse al challenge. Sin embargo, resulta peligroso, pues alguien podría salir lastimado al estar con los ojos vendados, como ya ha sucedido en algunos casos.

https://youtu.be/QDJKqnIeweU