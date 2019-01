The Killers presentó: “Land Of The Free” (VIDEO)

The Killers, la icónica banda de Rock Norte Americana presenta una nueva canción titulada “Land of the Free” acompañada de un fuerte y emotivo video documental grabado entre la frontera de Estados Unidos y México, durante los recientes enfrentamientos de las fuerzas militares estadounidenses y familias de inmigrantes latinos.

El video fue dirigido por Spike Lee, ganador de varios premios de la academia, la canciónfue grabada en los BATTLE BORN STUDIOS y producida por Jacknife Lee quien ya ha colaborado en varios temas de la agrupación.