Trump propone extender amparos migratorios a cambio de fondos para el muro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció este sábado a los demócratas extender dos programas migratorios cancelados por él mismo, el DACA y el TPS, a cambio de financiación para el muro en la frontera con México, aunque la oposición dio signos de que posiblemente no acepte la propuesta.



En un discurso desde la Casa Blanca, el mandatario reveló los detalles de un plan para resolver lo que él denomina “crisis” en la frontera sur de EE.UU.



En una concesión a los demócratas, la iniciativa sugiere una prórroga de tres años para los llamados soñadores, como se conoce a los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), y para los afectados por la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS), que protege de la deportación a cientos de miles de inmigrantes.



Trump detalló que su plan contempla “tres años de alivio legislativo para 700.000 receptores de DACA”, lo que, según él, les puede permitir tener acceso a “permisos de trabajo, números de la seguridad social y protección ante la deportación”.



También estipula “tres años de extensión del TPS, lo que significa que 300.000 inmigrantes cuyo Estatus de Protección afronta su terminación tendrán ahora otros tres años de certidumbre, con lo que el Congreso podrá trabajar en un acuerdo de inmigración más amplio”, indicó.



El presidente no renunció en su nueva iniciativa a su prometido muro en la frontera con México.



De hecho, la propuesta recoge 5.700 millones de dólares “para el desarrollo estratégico de barreras físicas, o el muro”, precisó Trump.



“Esto no es una estructura de hormigón de 2.000 millas (unos 3.220 kilómetros) de mar a mar. Son barreras de acero en ubicaciones de alta prioridad”, matizó.



Agregó que en la mayoría de la frontera con México hay barreras naturales como “montañas y agua”, y subrayó que ya hay muchos kilómetros de valla construida, como las 250 millas (unos 402 kilómetros) que se están erigiendo actualmente, de acuerdo a sus datos.



“Nuestra petición añadirá otras 230 millas (unos 370 kilómetros) este año”, dijo.



El presidente consideró que si se construye el muro “la tasa de delitos y el problema de las drogas se reducirán rápidamente” en EE.UU.



Otras de las medidas anunciadas hoy por Trump en el marco de su plan son 800 millones de dólares para “asistencia humanitaria urgente” en la frontera; una inversión de 805 millones de dólares en tecnología para detectar drogas con el fin de reforzar la seguridad en los puntos de entrada a EE.UU.; y el despliegue adicional de 2.750 agentes fronterizos, entre otros.



También estipula “medidas cruciales para proteger a niños migrantes de la explotación y los abusos, que incluyen un nuevo sistema que permite a menores centroamericanos pedir asilo (en EE.UU.) desde sus países de origen y una reforma para promover la reunificación familiar de menores no acompañados”, añadió.



El discurso de Trump levantó hoy una gran expectación, ya que mañana se cumple un mes del cierre de la Administración gubernamental, debido a la disputa entre el presidente y los demócratas sobre los fondos para financiar el muro.



Aun así, la oposición ya dio indicios incluso antes de la alocución del mandatario de que no estaba dispuesta a aceptar su plan, en reacción a las filtraciones sobre el mismo aparecidas en algunos medios de comunicación.



La líder de los demócratas en la Cámara Baja, Nancy Pelosi, calificó la iniciativa de “no arranque”.



“Los demócratas estaba esperanzados en que el presidente finalmente estaba dispuesto a reabrir el Gobierno y a proceder a la muy necesaria discusión sobre la protección de la frontera. Desafortunadamente, las informaciones iniciales dejan claro que su propuesta es una compilación de iniciativas rechazadas previamente”, advirtió en un comunicado.



Dijo que cada una de dichas iniciativas es “inaceptable” y que globalmente “no representan un esfuerzo de buena fe”, además de criticar el plan por no contemplar “una solución permanente para los soñadores y los receptores de TPS”.



Las reacciones de activistas proinmigrantes no se hicieron esperar, como la de la organización Make the Road, que instó al Congreso a rechazar la oferta de Trump.



El grupo, que se dedica a la defensa de los derechos de los inmigrantes en varios estados, opinó que Trump “no está ofreciendo un compromiso” para tratar de poner fin al cierre de la Administración. EFE