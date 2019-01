Un hombre ebrio patea un perro y recibe dura lección

Un hombre se ganó el repudio de los usuarios de YouTube luego que pateara a un perro en una calle de Rusia, sin imaginar que el karma actuaría de inmediato y le daría un duro golpe que se volvió viral y provocó las carcajadas de miles de usuarios.

El pasado 10 de enero unas cámaras de seguridad grabaron el preciso momento en que un sujeto en estado de ebriedad patea a un perro sin que este le hiciera algo; sin embargo, esto provocó que se diera un tremendo golpe en la cabeza.

Eran pasadas las 5 de la mañana en la ciudad de Revda, Rusia, cuando un hombre caminaba por una calle y vio a un perro que iba a pasar en medio de él y un carro estacionado. Al hombre se le ocurrió patear al perro, sin algún motivo.

El can siente la patada y se aleja rápidamente; mientras tanto el hombre recibe el karma que se merece, ya que no puede mantener el equilibrio y su cabeza cae contra la parte trasera con el carro, dándose un terrible golpe. Al momento, la alarma del vehículo suena fuertemente provocando que el sujeto se tape los oídos, mientras mira con cólera al can. Finalmente, el perro y el hombre se van por lados opuestos.

Los usuarios de YouTube, se compadecieron del perrito que solo pasaba por el lugar, entre tanto, condenaron al ebrio hombre por su indignante acto y celebraron lo que le sucedió después.