Universidad islámica egipcia expulsa a una alumna por abrazar a su prometido

La Universidad egipcia de Al Azhar, uno de los centros más prestigiosos del islam suní, ha expulsado a una alumna por abrazar a su prometido fuera del campus, después de que el gesto cariñoso fuera difundido por las redes sociales y la joven fuera identificada.



El portavoz de la Universidad, Ahmed Zaree, dijo este domingo que el comité disciplinario del centro ha investigado lo sucedido y ha decidido que la alumna sea expulsada, aunque el abrazo de la polémica no tuvo lugar en el recinto de Al Azhar.



Zaree agregó que la decisión no es definitiva y que la alumna puede recurrir ante el Comité Disciplinario Supremo, el cual valorará si “confirma, rebaja o anula el castigo”.



Asimismo, explicó que la Universidad de Al Azhar “tiene un carácter especial” por ser un centro religioso y sus decisiones son coherentes con “los valores de la sociedad” egipcia, donde la mayor parte de los ciudadanos practican el islam suní y siguen tradiciones conservadoras, sobre todo respecto a las relaciones entre los dos sexos.



El portavoz hizo hincapié en la importancia de imponer “un castigo fuerte que sea coherente con los valores de la Universidad” para la alumna, que no fue identificada con nombre y apellidos.



Los medios locales la han denominado “la chica del abrazo” y su caso ha generado polémica, después de que haya sido expulsada esta misma semana.



La joven fue grabada en vídeo mientras un chico se arrodilla delante de ella con un ramo de flores y le propone matrimonio, y después la abraza, la levanta del suelo y da vueltas con ella en los brazos, celebrando de esta forma su consentimiento.



A pesar de que la proposición fue hecha en el campus de la Universidad de Mansura, en el delta del Nilo (norte), la alumna estudia en la filial de Al Azhar en esta misma ciudad.



La Universidad religiosa, con sede en El Cairo, es una de las instituciones teológicas de más renombre y a ella acuden alumnos de todo el mundo, desde África hasta Asia.

Fuente: EFE