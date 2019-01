Unos 17 presos considerados como “peligrosos” se fugaron de cárcel en Brasil

Al menos 17 presos, considerados como “peligrosos” por las autoridades, se fugaron este sábado por la puerta principal de una cárcel municipal del estado brasileño de Río Grande do Sul, luego de que cómplices derribaran la entrada con una camioneta, informaron fuentes oficiales.



La fuga se registró en el Presidio Regional de Passo Fundo, un municipio al norte de Río Grande do Sul y según la Superintendencia de Servicios Penitenciarios fueron tres los cómplices de los reclusos que derribaron la puerta, dando paso a la fuga masiva de los reos.



El incidente tuvo lugar en la madrugada de este sábado y, según la entidad, no hubo intercambio de tiros y la camioneta fue abandonada en el lugar.



De acuerdo con la información, los presos accedieron al patio del presidio después de hacer un agujero en la pared de una de las celdas y esconderse en la bajocubierta.



El Presidio Regional de Passo Fundo tiene capacidad para 300 presos pero actualmente alberga a 750 reclusos, una situación que ya es común en diferentes cárceles de Brasil, donde el hacinamiento y las pésimas condiciones de los presidios es uno de los mayores problemas del sistema.



Datos oficiales señalan que en la prisiones del país se albergan 654.372 presos, un número en un 76 % superior a su capacidad.

