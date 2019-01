Venezuela denuncia que Ecuador “obstaculiza” vuelos de retorno de migrantes

La embajada de Venezuela denunció que Ecuador “obstaculiza” tres vuelos en los que estaba previsto que retornaran este sábado a su país cerca de 300 venezolanos dentro del plan “Vuelta a la Patria”.



“No tiene justificación que nos sometan a una situación de sosiego. No tiene sentido obstaculizar un vuelo (que tiene) un sentido humanista”, dijo el encargado de negocios de la Embajada venezolana, Pedro Sassone, desde el parque La Carolina, punto de encuentro de los 270 venezolanos registrados para viajar este sábado a su país.



Aviación Civil señaló en un comunicado que “en estos momentos”, la solicitud para los vuelos programados “no puede ser atendida”.b



Sassone cuestionó que no se haya dado ninguna explicación para impedir el sobrevuelo de las aeronaves, una medida que los ha sorprendido porque cumplieron con todos los procedimientos realizados en los anteriores 22 vuelos, aseveró.



Según él, aunque ayer les comunicaron que no tenían el permiso para el sobrevuelo de las aeronaves, esta mañana les informaron que se podría revertir la medida, pero aún no contaban con una versión oficial y ningún documento de respaldo.



Mientras tanto, los venezolanos, entre ellos varios ancianos, embarazadas y niños, apostados en el parque seguían con el procedimiento de chequeo de equipaje y de documentos con la esperanza de viajar hasta Caracas.



Según Sassone, entre quienes están en el parque hay personas que llegaron desde otras ciudades de Ecuador, lo que complica aún más su situación de permanencia en la capital, Quito.



El pasado miércoles salieron otros tres vuelos hacia Venezuela y con los de hoy estaba previsto que se trasladen esta semana a su país medio millar de ciudadanos, que solicitaron la ayuda voluntariamente.



Aunque el miércoles, los venezolanos partieron desde las instalaciones de la Embajada, en otras oportunidades los autobuses salían desde La Carolina hacia el aeropuerto para embarcarse en aeronaves destinadas por el Gobierno de Nicolás Maduro.



Además de Ecuador, el plan “Vuelta a la Patria”, que comenzó el año pasado, se desarrolla en Perú, Colombia, República Dominicana, Chile y Brasil, entre otros.



En esos vuelos se ha llevado de regreso a Venezuela a más de 18.000 personas.



Ya en Caracas, el Gobierno venezolano fleta autobuses para trasladar a los migrantes retornados a sus localidades de origen.



Luego del femicidio ocurrido el pasado sábado frente a un grupo de policías y que quedó grabado en videos que se hicieron virales, se detuvo a un venezolano que tenía antecedentes judiciales y que ahora está recluido en un centro de rehabilitación en la ciudad andina de Latacunga.



Dos días después del crimen, el Gobierno de Ecuador anunció que pedirá a los venezolanos el certificado de antecedentes penales apostillado, una decisión que preocupa a las asociaciones de migrantes de esa nación por la dificultad que supondría conseguir el documento.

Fuente: EFE