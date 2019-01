Luchadora de MMA ignora la sumisión de su rival y continúa golpeándola

Pauline Macias se enfrentó en el octágono de MMA ante Madaline Meacham y protagonizó un pasaje antideportivo en el combate.

Meacham pidió que se detenga la pelea por una lesión que sufrió durante el mismo combate, pero Macías no hizo caso de su pedido e incluso la indicación del árbitro y continuó golpeándola en el rostro.

Según RT, “En el segundo asalto, tras recibir varios fuertes golpes en la cara, la deportista, que según el comentarista, podría haberse roto la mandíbula, señaló al árbitro que quería rendirse. Sin embargo, este no detuvo la lucha e invitó a Macias a continuar la pelea, por lo que ella continuó golpeando a Meacham al menos cuatro veces”.

El resultado final del combate fue victoria para Macias por sumisión verbal de Meacham.

Official Result: Pauline Macias def. Madaline Meacham via Verbal Submission at 1:18 into Round 2. #LFA57 @lfafighting pic.twitter.com/Cfs1k89hS1