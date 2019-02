Aurora boreal toma forma de dragón y deja asombrados a usuarios de redes

La NASA logró captar una curiosa figura en el cielo de Islandia, en medio de una aurora boreal.

El fenómeno natural tomó una forma que se parecía a la criatura mítica conocida como dragón, que es un símbolo de la cultura nórdica.

Según RT, ” Además, el fotógrafo incluyó a ras de la tierra y en primer plano una figura humana: la de su madre, vista de espaldas, que corrió sobre la nieve para contemplar el fenómeno. “¿Alguna vez ha visto un dragón en el cielo?”, preguntó la agencia espacial estadounidense al difundir la gráfica”.

De por sí, una aurora boreal es un espectáculo que emboba a quienes tienen la suerte de verlo, y esta vez se sumó la curiosa forma de dragón.

This is NASA's Astronomy Picture of the Day! Dragon Aurora over Iceland https://t.co/vx7puJyKac pic.twitter.com/QRflfwFQxc