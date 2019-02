Aviones militares de EEUU llevarán más ayuda a Venezuela

El gobierno de Estados Unidos está enviando otro importante cargamento de ayuda humanitaria a la frontera de Venezuela con Colombia, esta vez utilizando aviones militares estadounidenses para presionar a Nicolás Maduro para que renuncie al poder, según un correo electrónico filtrado del Departamento de Estado al Congreso.

Las 250 toneladas de suministros de emergencia comenzarán a llegar el sábado a la ciudad fronteriza de Cúcuta, donde ya están almacenadas toneladas de cajas de suministros de emergencia, selladas con la bandera de Estados Unidos, en espera de su entrega en Venezuela.

El correo electrónico enviado el viernes fue proporcionado a The Associated Press por un asesor del Congreso que no está autorizado a hablar públicamente sobre el asunto.

Aunque las fuerzas armadas de Estados Unidos han apoyado durante mucho tiempo las misiones de asistencia humanitaria dirigidas por la sociedad civil en todo el mundo, esta es la primera vez que se utilizan para desplegar ayuda para Venezuela./ AP