Bad Bunny hizo su debut en la NBA y generó burlas

Bad Bunny va a participar del NBA All Star Game de celebridades. EL unico registro que tengo es verlo en un Reggaeton All Star en 2016.

Aca 3 jugadas:

1. Miren el tiro que toma y como deja la manito 🤦‍♂️

2. No llega a defender

3. Brytiago le mete un punto en la cara pic.twitter.com/lMjvF58f3Z