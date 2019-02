“Bohemian Rhapsody” domina la primera mitad de los Óscar con tres premios

“Bohemian Rhapsody”, el filme biográfico sobre Freddie Mercury, domina con tres galardones la primera mitad de la 91 edición de los Óscar en la que también sobresalió la mexicana “Roma”, con dos estatuillas.



“Bohemian Rhapsody” ganó los Óscar a mejor edición de sonido, mejor mezcla de sonido y mejor montaje.



“Roma”, la cinta de Alfonso Cuarón y aspirante destacada esta noche con diez nominaciones, se llevó los reconocimientos a mejor fotografía y mejor película en lengua no inglesa.



Se trata de la primera vez que México logra el galardón en este último apartado.



“Las películas nominadas en esta categoría demuestran que formamos todos parte del mismo movimiento”, dijo Cuarón sobre las candidatas a mejor cinta en habla no inglesa



Por su parte, la cinta de superhéroes “Black Panther” obtuvo también dos premios: mejor vestuario y mejor diseño de producción.



Regina King cumplió con los pronósticos y se proclamó mejor actriz de reparto por “If Beale Street Could Talk”, mientras que Mahershala Ali también hizo buenas las quinielas al obtener el Óscar a mejor actor secundario por “Green Book”.



Por otro lado, “Free Solo” se alzó como mejor documental y “Vice” se anotó la distinción a mejor peluquería y maquillaje.



Y “Spider-Man: Into the Spider-Verse”, una de las sensaciones cinematográficas del año pasado, obtuvo el Óscar al mejor filme de animación.



La 91 edición de los Óscar, que se está celebrando en el Teatro Dolby de Los Ángeles (EE.UU.), no cuenta con presentador, algo que no había sucedido en los últimos treinta años en la ceremonia más importante del cine.