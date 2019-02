Cabello dice que general que dio apoyo a Guaidó negoció con Estados Unidos

El dirigente chavista Diosdado Cabello dijo este viernes que el exjefe de contrainteligencia militar Hugo Carvajal, que ayer reconoció al diputado Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, “negoció” con Estados Unidos, país que lo había solicitado por narcotráfico.



“A nosotros no nos extraña, Carvajal está ido hace tiempo, quien es capaz de negociar con el imperialismo”, dijo Cabello a periodistas desde el estado Táchira, donde se celebra un concierto en contra del ingreso de la ayuda humanitaria que se almacena en la ciudad colombiana de Cúcuta a Venezuela.



“Yo no sé como hacen porque él está acusado en Estados Unidos de narcotráfico (…), te aseguro que ahora los delitos que tiene en Estados Unidos serán perdonados y le abrirán las puertas, así es de inmoral el imperialismo norteamericano”, comentó el presidente de la la oficialista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (ANC).



A continuación, el considerado número dos del chavismo dijo: “Nosotros los dirigentes de la revolución bolivariana somos unos perseguidos políticos del imperialismo, no somos perseguidos políticos de cualquiera, del imperialismo”.



Aseguró que “la gran mayoría de la dirigencia de la revolución está firme con el hermano Nicolás Maduro” y que lo que vaya a ocurrir los “encontrará unidos”.



Carvajal reconoció este jueves a Guaidó como presidente encargado y pidió al gobernante Nicolás Maduro asumir la crisis del país.



“Aquí está un soldado más por las causas de la libertad y la democracia para ser útil en la consecución de los objetivos de restablecer el orden constitucional que nos permita convocar a elecciones libres”, dijo Carvajal a Guaidó en un video difundido en Twitter.



El general, que fue cercano al fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), criticó al Gobierno de Nicolás Maduro, al que considera un “usurpador”, por no aceptar la ayuda humanitaria que se encuentra bloqueada en la frontera por militares y pidió a los funcionarios castrenses seguir lo que les dicte su corazón.



También dijo que las Fuerzas Armadas venezolanas “están subyugadas bajo lineamientos cubanos” y que no tienen capacidad de enfrentar a ningún enemigo.



Guaidó, que anunció hace un mes asumir las funciones de presidente encargado de Venezuela, pidió este viernes a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que “den un paso” como el que dio ayer Carvajal al darle su respaldo.

Fuente: EFE