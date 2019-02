Capello: “Messi no es un jugador, es un genio”

El entrenador italiano Fabio Capello calificó a Leo Messi como un “genio” que forma parte del fútbol, un deporte de equipo, en el que es necesario la contribución de los demás para alcanzar un éxito como un Mundial, un logro que aún no ha conseguido el astro del Barcelona.



“Messi no es un jugador. Es un genio. Pero un jugador solo no puede ganar todo. El fútbol es un juego de equipo. Messi no puede ganar solo aunque haya hecho todo lo posible”, indicó Capello en el transcurso de una conversación con varios medios de comunicación en Montecarlo, entre ellos la Agencia EFE.



El técnico, que entrenó a Real Madrid y Milán, y fue seleccionador de Inglaterra y Rusia, explicó así el hecho de que Argentina, a pesar de tener a Messi, no haya conquistado una Copa del Mundo.



Capello contempla con expectación el duelo de octavos de final entre el Atlético Madrid y el Juventus. Elogia a los técnicos de ambos equipos, al argentino Diego Pablo Simeone y a su compatriota Massimiliano Allegri, y critica a los preparadores aferrados a un sistema de juego concreto.



“Son inteligentes los dos, Simeone y Allegri, y me gustan los entrenadores inteligentes. No los que tienen un esquema y no lo cambian. Ellos conocen a los jugadores que tienen y según eso hacen el sistema. Y también estudian al rival. Conocen los puntos débiles del rival y así puedes ganar un partido. No siempre puedes ganar jugando bien”, añadió Capello.



El italiano ensalzó a Cristiano Ronaldo: “Es un jugador inteligente que ha entendido pronto el sistema de marcaje en Italia. Entrena todos los días, trabaja todos los días y se cuida mucho, es un ejemplo para su equipo. Le he visto en partidos de ‘Champions’ y es un jugador que quiere ganar este torneo por encima de todo”.



Capello también valoró el talento del francés Antoine Griezmann y felicitó al Atlético Madrid por haberlo podido retener en su plantilla. “Tiene mucha calidad, es un jugador peligroso que trabaja mucho por el equipo y mete goles. Es difícil encontrar un futbolista así. El Atlético lo ha retenido, no lo ha vendido y eso ha sido muy bueno para el club”, dijo.



Sobre las críticas al Juventus porque no ha conseguido ganar recientemente la Liga de Campeones, destacó: “No le ha faltado nada a la Juve. Ha jugado dos finales. Esto es algo de un equipo muy fuerte y está al alcance de muy pocos. Para llegar a esto necesitas tener jugadores y entrenadores buenos. No llegas a una final de cualquier manera. Lo único que le falta este año es llegar a la final y ganarla”.



Capello, que elogió el videoarbitraje (VAR) porque “si el árbitro se equivoca la tecnología no permite el error”, destacó la irrupción del jugador del Real Madrid Vinicius, del que ya le habían hablado bien hace años.



“Es un talento muy bueno. Le falta el gol, pero eso lo puede encontrar pronto”, dijo. “Cuando estuve en Brasil hace tres años ya me hablaron de él. Me dijeron que era el nuevo talento de Brasil y parece que es así”, concluyó.

Fuente: EFE