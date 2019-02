Dan por muertos a 35 mineros atrapados hace 2 semanas en una mina de Liberia

Las autoridades de Liberia dan por muertos a 35 mineros atrapados en una mina que se derrumbó en una área montañosa y recóndita del norte del país hace más de dos semanas, dijeron este miércoles fuentes de la Agencia de Gestión de Desastres.



“Ahora podemos decir que las 35 personas que siguen en el foso de la mina están muertas”, dijo un portavoz de esta agencia, Archievego Doe, que explicó que ya no buscan supervivientes, sino los cuerpos para poder darles “una correcta sepultura”.



El pasado 10 de febrero, casi 60 mineros quedaron atrapados, tras un gran deslizamiento de tierra, en una mina artesanal de oro situada en una zona de difícil acceso, de los cuales se han recuperado cinco cuerpos sin vida.



Los equipos de rescate, junto a las Fuerzas Armadas, se desplegaron por la zona, pero no han podido avanzar mucho ya que no contaban con ningún mecanismo de excavación.



“Desde que se quedaron atrapados no han tenido acceso a agua, comida o víveres, que es lo que ha convencido a las autoridades para declararles muertos”, explicó Doe, quien no reveló detalles sobre el resto de mineros aún desaparecidos en la explotación minera.



La Agencia de Gestión de Desastres comunicará a las familias su decisión oficial de darles por fallecidos, al justificar que desde su creación hace un año no ha recibido “el apoyo necesario para intervenir rápidamente en misiones de rescate grandes y complicadas como la actual”.



En el área donde se encuentra esta mina artesanal trabajan de forma precaria e ilegal unos 100.000 mineros, según datos facilitados a los medios locales por la superintendencia de ese condado.



Antes de que esta mina ilegal se viniese abajo veinte mineros consiguieron escapar cuando se dieron cuenta de que la tierra comenzaba a deslizarse.

Fuente: EFE