Desfile de niños es la salvaguarda de la esencia del Carnaval de Barranquilla

A menos de una semana de dar inicio a cuatro días de festejos en el Carnaval de Barranquilla, los niños de esta ciudad, ubicada frente al mar Caribe, fueron los protagonistas este domingo de un multitudinario desfile que se evidencia como el espacio que salvaguarda la esencia de las fiestas populares más importantes de Colombia.



Los Reyes del Carnaval de los Niños, Isabella Chacón y César De la Hoz, presidieron el tradicional desfile de los pequeños barranquilleros en el cual participaron más de 10.000 infantes y jóvenes, integrantes de 202 grupos folclóricos que deleitaron a más de 50.000 personas que se apostaron a ambos lados del recorrido de dos kilómetros.



El desfile contó con 15 minicarrozas diseñadas especialmente para niños, que fueron escoltadas por grupos folclóricos y personas con disfraces colectivos e individuales provenientes no solamente de Barranquilla y las poblaciones cercanas, sino de diferentes ciudades de la región Caribe y el interior del país.



Con sus escasos diez años, engalanado con su vestido de cumbiambero de color blanco y al ritmo de la música que se desprende de una flauta de millo, una tambora y un llamador, Jair Martínez demostró sus grandes dotes de bailarín encabezando un grupo de más de 30 niños que, como él, se dieron cita desde tempranas horas de la mañana para empezar el desfile casi al mediodía de este domingo.



“Ya tengo cuatro años que estoy bailando en esta comparsa en el Carnaval de los Niños y este año voy a salir en la Gran Parada con el grupo donde bailan mis papás”, expresó el menor.



Por su parte, Ángela María Escorcia, quien vestía un atuendo lleno de accesorios multicolores y un gran turbante verde, rojo, morado y amarillo que evocaba las tonalidades de las plumas de las cotorras endémicas de esta región de Colombia, no paró de sonreír mientras saludaba a los miles de espectadores que veían el desfile.



“Mi disfraz es un llamado a que cuidemos a nuestros animales y especialmente a las aves, que no deben estar enjauladas, sino que deben vivir libres”, comentó Escorcia, quien a sus 14 años encontró en el desfile del Carnaval de los Niños la oportunidad para hacer un llamado a la preservación del medioambiente.



La pasión por el carnaval no solamente se evidencia en quienes hacen parte de desfile sino en los espectadores, niños en su gran mayoría, que también asisten disfrazados para disfrutar de lo que es considerado “el semillero” del que salen cada año los actores y gestores del Carnaval de Barranquilla.



“Yo me vine desde temprano con mis hijos y mis nietos. Desde hace 15 años asistimos a este desfile porque creemos que es la mejor manera de preservar las tradiciones y la esencia de nuestras fiestas”, expresó Juan Alberto Álvarez, un ingeniero que considera que asistir con toda su familia es el mejor aporte al Carnaval.



El Carnaval de Barranquilla, considerado por la Unesco “Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad”, este año se celebrará del 2 al 5 de marzo en un festejo en el cual se reúnen expresiones emblemáticas de la memoria e identidad del pueblo barranquillero, del Caribe colombiano y del Río Grande de La Magdalena.

Fuente: EFE