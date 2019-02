Ecuador anuncia créditos de organismos por 10 000 millones de dólares

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció este miércoles una serie de créditos por más de 10.000 millones de dólares procedentes de organismos internacionales de financiación para respaldar el Plan de Prosperidad del Gobierno.

Moreno explicó, en un mensaje televisado, que 6.000 millones de dólares llegarán del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Banco Europeo de Inversiones (BEI), Fondo Latinoamericano de Reservas y de la Agencia Francesa de Desarrollo.

Los 4.200 millones restantes provendrán del Fondo Monetario Internacional (FMI), una entidad con la que el anterior gobierno de Rafael Correa mantuvo una tensa relación.

Los créditos han sido concedidos a tipos de interés que “no superan el 5 por ciento” de media y con plazos de vencimiento de “hasta 30 años”, en función de cada organismo, aseguró Moreno.

“Hemos acordado con Naciones Unidas su apoyo para monitorear que los recursos del Estado se destinen, prioritariamente, a la inversión social”, adelantó durante su alocución, consciente de las críticas que, desde hace semanas, se escuchan desde círculos opositores.

Y aseguró que los préstamos serán destinados prioritariamente “a los más necesitados”.

Al mismo tiempo, ensalzó que gracias a las decisiones de su Gobierno, Ecuador no es “lo que hoy es Venezuela” y han salvado la dolarización y recuperado la democracia.

El dinero, dijo, se empleará para crear oportunidades de trabajo para todos los ciudadanos que no encuentran algo estable, así como para construir más viviendas y más escuelas, y para reforzar la seguridad de la nación.

“No me interesa el poder. Me interesa el bienestar de todos. Me interesa el presente y futuro de Ecuador. Me interesa el país en el que vivirán nuestros hijos y nietos. El futuro de nuestros mayores”, se justificó el primer mandatario, quien en el último año y medio ha denunciado una deuda dejada por su predecesor de casi 70.000 millones de dólares.

Moreno reconoció en ese sentido que su país ha pasado por momentos difíciles debido a la crisis económica que atraviesa, pero aseguró que el hecho de que estos organismos internacionales confíen en las medidas aplicadas durante su mandato, demuestra que Ecuador está en la senda adecuada.

Durante la década de Gobierno de Correa (2007-2017), Quito acusó al FMI de atentar contra la soberanía nacional al imponer fuertes condicionamientos para acceder a sus créditos, lo que le llevó a suspender sus lazos con ese organismo.

Con la llegada a la presidencia de Moreno, en mayo de 2017, Ecuador restableció sus relaciones con los principales organismos financieros internacionales, y una misión del FMI visitó el país andino el año pasado.

En enero pasado, en la que era la primera participación de un presidente ecuatoriano en más de diez años, Moreno viajó al Foro de Davos para reunirse, entre otros, con la directora gerente del FMI, Christine Lagarde. EFE