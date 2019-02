Ecuador buscará inversión en EE.UU. para proyectos ambientales en Galápagos

El Ministerio del Ambiente de Ecuador buscará en Estados Unidos recaudar fondos dedicados específicamente a financiar proyectos ambientales en las Islas Galápagos, como una forma de celebrar el 60 aniversario de la creación del Parque Nacional del archipiélago.



El responsable de la Cartera de Estado, Marcelo Mata, recalcó que en marzo mantendrá varias reuniones en Washington para “recopilar y traer fondos específicamente para Galápagos, para la conservación de fauna y flora”.



En esa visita oficial a EE.UU., mantendrá reuniones con National Geographic y otras asociaciones, así como con el Gobierno norteamericano, que ha ofrecido colaborar a través del programa USAID para desempeñar ciertos estudios en el archipiélago volcánico.



El titular de Ambiente conversó con el embajador de EE.UU. en Ecuador, Todd Chapman, para preparar la visita que hará a Washington a finales del próximo mes.



Argumentó que esta es “la mejor respuesta” que puede dar a la ciudadanía para celebrar el aniversario del Parque Nacional Galápagos (PNG), que tendrá lugar en el mes de septiembre.



Según Mata, para fortalecer la “conservación se necesita dinero” y en las Galápagos todavía más por la distancia a la que se encuentra de las costas continentales, unos 1.000 kilómetros.



“La mejor forma de celebrarle a Galápagos es conservándola y dándole los medios para ello y para que se siga multiplicando su fauna endémica, y también erradicando la fauna introducida de alguna u otra manera”, agregó.



Mata también puntualizó que toda ayuda “siempre será necesaria” ya que pocas veces es “suficiente” para llevar a cabo toda la política en materia medioambiental que requiere un país como Ecuador.



Por otro lado, el responsable de la Cartera de Ambiente recalcó que a él no le “temblarán los pantalones” (SIC) para redoblar el esfuerzo que está llevando a cabo a la hora de perseguir judicialmente a todas aquellas personas o entidades que atenten contra el medio ambiente.



Ante eso, destacó “la valentía” de los funcionarios del Ministerio a la hora de acudir a la Fiscalía y desempeñar la acusación particular contra todas aquellas personas que cometen delitos ecológicos



Y aseguró que, mientras sigan existiendo este tipo de casos, acudirá ante la justicia “sin temor”, ya que no le “temblarán los pantalones para hacer eso y otras muchas más cosas” de las que se encarga su Ministerio.



Finalmente, una idea transversal que se encuentra presente en la mayoría de acciones que desempeña Ambiente para la conservación de la biodiversidad en Ecuador es la educación a la sociedad.



En ese sentido, Mata comentó una serie de convenios firmados con el Ministerio de Educación para capacitar a las comunidades y mostrarles “que hay otras formas de producir con sostenibilidad” sin “acabar con la biodiversidad”.

Fuente: EFE