Ecuador se mide a Uruguay en la fecha dos del hexagonal final del Sudamericano Sub 20

En el estadio El Teniente de Rancagua este viernes, desde las 5:50 pm. (hora Ecuador), la tricolor se enfrenta al conbinado uruguayo por la fecha 2° del hexagonal final del Sudamericano Sub 20.

Ecuador, el único ganador de la primera fecha del hexagonal final rumbo al Mundial y sale a demostrar por qué es uno de los claros favoritos para obtener un cupo al torneo a desarrollarse en Polonia.

La tricolor enfrentará un Uruguay golpeado por el empate en la primera fecha.

Los dirigidos por Jorge Celicó están motivados. Ecuador dio un paso importantísimo rumbo al Mundial al vencer a Argentina en el inicio del hexagonal final y podría casi asegurar su viaje a Polonia si derrota a Uruguay.

Ecuador es el más efectivo del certamen al haber anotado 10 goles en los cinco partidos que disputó y teniendo a los tres máximos goleadores del certamen: Jordan Rebaza, Leonardo Campana y Alexander Alvarado, todos con tres goles marcador en el Sudamericano Sub 20.

SUB 20 | Tabla de Posiciones y de Goleadores, del Sudamericano @Sub20Chile2019 ¡Lidera la Tri! 🇪🇨⚽️ pic.twitter.com/7PkHCjooOx — FEF Ecuador (@FEFecuador) 1 de febrero de 2019

Uruguay, en tanto, ha ido de menos a más en este torneo donde clasificó en el tercer lugar del grupo B y viene de rescatar un empate valioso ante Venezuela, una de las selecciones favoritas para clasificar al Mundial. Agustín Dávila y Nicolás Schiappacasse son las figuras del equipo al marcar dos tantos cada uno.

Ecuador vs. Uruguay será un partidazo donde el que gane se acercará a la clasificación. El Tricolor, que solo perdió ante Uruguay en la fase de grupos, querrá cobrarse revancha y demostrar que no solo es candidato en el Sudamericano Sub 20, sino también lo será en Polonia.

Esta es la posible alineación de la Tricolor: