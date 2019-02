El hijo mayor de Trump y su esposa alcanzan acuerdo de divorcio, según People

El hijo mayor del presidente Donald Trump, Donald Trump Jr., y su esposa, Vanessa Trump, han alcanzado un acuerdo de divorcio, informó este viernes la revista estadounidense People.



La expareja, cuyo matrimonio duró más de 13 años, dijo en una declaración conjunta que el acuerdo de divorcio se cerró “a finales del año pasado” y que tiene como prioridad el bienestar de sus cinco hijos.



“Somos increíblemente afortunados de tener cinco hijos maravillosos y estamos comprometidos a criarlos juntos”, escribieron en el texto Donald Trump Jr., empresario, y Vanessa Trump, exmodelo, ambos de 41 años.



Un portavoz del sistema judicial del estado de Nueva York confirmó a la publicación este viernes que el caso estaba “resuelto” pero no dio detalles del acuerdo, de carácter confidencial.



Aunque el proceso se ha mantenido en privado, sí trascendió el verano pasado que estaban negociando ordenadamente sus asuntos de custodia y financieros, y el juez halagó a los dos por “solucionar sus diferencias”.



“Han priorizado a sus hijos y avanzado para protegerlos de lo que podría haber sido un proceso de litigación invasivo. No todo el mundo es capaz de hacer eso”, dijo el magistrado Michael Katz, de acuerdo a la revista de farándula Page Six.



La esposa del hijo mayor del mandatario de EE.UU. solicitó el divorcio en la Corte Suprema de Manhattan en marzo del año pasado, casi 14 años después de que contrajeran matrimonio en la propiedad de los Trump en Mar-A-Lago (Florida), en 2005.



Desde entonces, los dos han mantenido una relación cordial en público y a él se le ha relacionado con la expresentadora televisiva Kimberly Guilfoyle, que trabaja en un comité de apoyo político al presidente.



Trump Jr. tuvo un papel muy destacado durante la campaña presidencial y cuando su padre llegó al poder asumió con su hermano Eric la dirección del imperio empresarial familiar, la Organización Trump.

