El video de jóvenes comiendo de la basura por el que Nicolás Maduro retuvo a Jorge Ramos y a su equipo

El periodista mexicano Jorge Ramos, de la cadena Univision, aseguró que Nicolás Maduro se molestó cuando durante una entrevista le mostró unos videos en los que aparecían jóvenes buscando comida en un camión de basura, cerca del Palacio de Miraflores, en Caracas.

Ramos y un equipo de periodistas permanecieron retenidos durante unas 3 horas, después de hacerle una entrevista que no le gustó a Maduro.

“A él no le gustó las cosas que le estábamos preguntando sobre la falta de democracia en Venezuela, sobre la tortura, los prisioneros políticos, sobre la crisis humanitaria que estaba viviendo, y se levantó de la entrevista después de que le mostrara los videos de unos jóvenes comiendo de un camión de basura”, dijo Jorge Ramos después de ser liberado.

Este es el video que @jorgeramosnews le mostró a Nicolás Maduro y que lo molestó: venezolanos comiendo de un camión de basura. pic.twitter.com/u1Uodrp0GS — Univision Noticias (@UniNoticias) 26 de febrero de 2019

El incidente sucedió a los 17 minutos de iniciada la entrevista.

“Inmediatamente uno de sus ministros, Jorge Rodríguez, vino a decirnos que la entrevista no estaba autorizada y nos confiscaron todo el equipo. No tenemos nada, se quedaron con las cámaras, todo nuestro equipo, la entrevista la tienen ellos, nos quitaron los celulares, no tenemos la entrevista”, afirmó.

“Después nos mantuvieron dos horas y media separados, nos pusieron en un cuarto de seguridad, apagaron las luces, nos arrancaron los celulares, se quedaron con muchas de nuestras cosas personales”.

En el video, Ramos le pregunta a tres jóvenes si tienen que sacar la comida de la basura, “tenemos hambre”, le dice uno de ellos.

Los jóvenes sacaban de entre la basura cáscaras de huevo y migajas de pan. “Hay que cambiar de presidente jefe porque no podemos seguir viviendo así… no podemos seguir comiendo de la basura… es la primera vez en 16 años que hago esto por mis hijos y por mi”, dijo otro de los jóvenes.

▶ Jóvenes comiendo de la basura: el video de Jorge Ramos en #Venezuela que Nicolás Maduro no quiere que veas https://t.co/l6clvD4YTH pic.twitter.com/g8iWNoSPL0 — Milenio.com (@Milenio) 26 de febrero de 2019

Uno más le pide al periodista para un pan mientras relata que en la basura encontró “un dulcito”.

La retención de los periodistas despertó una serie de críticas a nivel internacional, una de ellas la del presidente encargado Juan Guaidó, quien a través de su cuenta de Twitter expresó “el desespero del usurpador es cada día más evidente, no pudo responder a sus preguntas”.

Fuente: Infobae.com