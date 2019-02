Entrevista a Paulina Aguirre, Pdta. Corte Nacional de Justicia

El Consejo de la Judicatura anunció públicamente que evaluará a la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, la Corte ha realizado algunas objeciones al reglamento de evaluación porque esta no se ajustaría a las normas constitucionales y legales.

Para ampliar el tema, Paulina Aguirre, Pdta. de la Corte Nacional de Justicia, nos acompañó en Los Desayunos de 24 Horas.

“Más de la mitad de la Corte de Justicia somo jueces de carrera. Nos hemos pronunciado no para que no se revise nuestra legitimidad, sino porque no es un parámetro de evaluación. No puede merecer una calificación que un juez sea legítimo a criterio del órgano administrativo”, inició explicando Aguirre.

“Los jueces nos legitimamos con nuestras resoluciones, cada juez es responsable de sus actos. Poner en duda los nombramientos de los jueces ya no es solo un agravio a ellos, sino también a los justiciables. Es decir, a las personas que obtuvieron sentencias de esos jueces”, enfatizó la jueza.

Sobre la evaluación cuantitativa y cualitativa, Paulina Aguirre explicó “lo que nosotros pedimos es que el reglamento se ajuste a los términos de la Constitución. No se pueden nombrar comisiones especiales para estos temas; es una responsabilidad y competencia exclusiva del Consejo de la Judicatura que no la puede delegar”.