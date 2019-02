Expertos debaten en Quito sobre futuro de tecnología y la disrupción digital

Una veintena de expertos internacionales se reunieron en Quito este miércoles para debatir sobre el futuro que le depara al mundo, el vertiginoso desarrollo de la tecnología y el desafío de la disrupción digital para el orbe empresarial.



Organizado por la Cámara de Comercio de Quito, la Asociación Ecuatoriana de Software Libre (Aesoft) y la empresa de comunicación Kreab, el seminario contó con exponentes como el influyente periodista argentino Andrés Oppenheimer; la gerente de políticas públicas de Facebook para América Latina, Debs Delbert, y el especialista chileno en Startup, Sebastián Vidal, entre otros.



El presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, aseguró, al inaugurar el encuentro, que el propósito era facilitar a las organizaciones empresariales la toma de acciones de innovación, en el marco de una cultura emprendedora que use los avances tecnológicos para potenciar sus negocios.



“Todos tenemos que ser disruptivos e innovar para seguir progresando”, afirmó el directivo al precisar que en el mundo empresarial de hoy es imprescindible romper con el pasado y apostar por la tecnología.



Pero ha sido el periodista Oppenheimer quien, con un lenguaje directo y fresco ante un auditorio abarrotado, ha recordado que la consigna de ahora para el progreso es “innovar o morir”.



Y es que para él, ha llegado el momento del “Sálvese quién pueda: el futuro del trabajo en la era de la automatización”, el nombre de su último libro en el que presagia un luminoso porvenir en el largo plazo, pero que siembra severas dudas en el corto plazo.



“Casi la mitad de empleos desaparecerán por la automatización” en los próximos quince años, lo que genera un desafío para las profesiones tradicionales condenadas a la extinción, según dijo.



La desaparición de los camarógrafos de estudios de televisión, los conserjes de hoteles y las aplicaciones informáticas que reemplazan a abogados, médicos y traductores, y hasta la aparición de un presentador-robot de noticias configuran ese presagio, añadió el periodista argentino.



“Parecería ser una visión apocalíptica”, pero solo va a quedar en un “terremoto para el mundo laboral”, pues las grandes empresas emplearán a muchas menos personas, apuntó.



Por ello, insistió en que los profesionales que se vean desplazados tendrán que redirigir sus habilidades a otras actividades en las que la automatización lo permita, sobre todo en servicios de atención directa al público.



Esta visión, acotó, no será ajena para América Latina que podría ser incluso más afectada por la cantidad de mano de obra que destina en sus procesos productivos.



Además, dijo que el ingreso de los procesos de automatización en la región será más fácil, debido a que en el mundo hay la tendencia de que los robots programados para efectuar determinadas tareas sean “cada vez más baratos y cada vez más inteligentes”.



Según Oppenheimer, esta es una razón para que se piense en una reinversión permanente, aunque también apostilló que, a la larga, “la tecnología siempre genera más empleo del que elimina”.



No obstante, “la transición va a ser, creo, dramática”, con un desempleo tecnológico que debe ser entendido por el mundo empresarial para apoyar a que ese cambio sea menos duro para quienes sean desplazados por la automatización, expresó.



De su lado, Debs Delbart, de Facebook, indicó que el acceso a la tecnología debe también empoderar a la gente sobre su realidad y que para ello necesita información digital confiable y segura.



“En el campo digital las personas necesitan sentirse seguras. El control de la noticias falsas (fake news) ayuda a que el usuario se sienta tranquilo con la información que recibe”, apuntó Delbart.



Precisó que la unidad que dirige intenta utilizar la tecnología para empoderar a la gente en los procesos democráticos.



El chileno Vidal, experto en Startup, destacó las posibilidades que han alcanzado los desarrolladores de soluciones innovadoras y dijo que en América Latina hay mucho talento en ese campo.



“Necesitamos enfocarnos en las necesidades del emprendedor. Reconocer que existe una oportunidad clara en Latinoamérica y generar en los emprendedores esa visión global”, agregó Vidal que califica al talento de la región como un verdadero “diamante” que necesita apoyo para deslumbrar.

